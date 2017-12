Mihai Morar, scrisoare emoționantă de Crăciun

SCRISOAREA MEA DE CRĂCIUN. MINUNILE EXISTĂ. Cei care au visat, dar nu au avut. Cei care au dat, dar nu au primit. Cei care au respirat, dar nu au trăit. Cei care au luptat, dar nu au câștigat. Cei care au adunat, dar nu au împărțit. Cei care au copilărit, dar nu au zâmbit. Cei care au îmbătrânit, dar nu au iubit. Crăciunul le mulțumește. Cei purtați în pântece, dar nenăscuți. Crăciunul îi renaște. Cei care știu că nicăieri nu-i ca acasă, dar acasă nu e nicăieri pentru ei. Crăciunul îi găzduiește. Cei care au trecut prin foc, iar acum merg pe ape. Crăciunul îi face nemuritori. Cei care au sădit copii, dar vor fi îngropați doar de popă. Crăciunul îi mângâie pe tâmple. Cei care au plecat devreme de acasă, dar s-au întors prea târziu ca să-și mai sărute părinții. Crăciunul le incălzește fruntea. Cei care au crescut fără mamă, dar au învățat singuri ce e dragostea, dăruind-o. Crăciunul le veghează pașii. Cei care au zburdat pe Pământ, dar Universul lor s-a redus, brusc, la un pat din fiare. Crăciunul îi călătorește. Cei care au crezut în dragoste, dar au descoperit că dragostea se partajează în Tribunale. Crăciunul îi iubește. Cei care au avut totul și l-au pierdut doar ca să spuna mai departe: "Cele mai bune lucruri în viață nu sunt lucrurile." Crăciunul îi mântuiește. Cei care n-au mers, ci au zburat, dar curenții înălțimilor le-au frânt aripile. Crăciunul îi poartă în brațe. Cei sortiți să se îndrăgostească, dar nefăcuți să fie împreună. Crăciunul le împreunează mâinile. Pentru că El, Craciunul, nu împlinește minunile pentru cei preafericiți. Minunile li se întâmplă celor nefericiți. Crăciun fericit! Mihai Morar

