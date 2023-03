"Am simțit o mână caldă pe umăr" | Soţia lui Nosfe, dezvăluiri cutremurătoare. Relaţia continuă şi după moarte

Soţia lui Nosfe a făcut dezvăluiri cutremurătoare. Femeia a povestit cum relația dintre cei doi continuă şi după moarte.

Sursa foto: Facebook | Mădălina Crețan

Mădălina Crețan, soţia lui Nosfe a vorbit în cadrul unui interviu despre relaţia sa cu fostul soţ, care continuă şi după moarte. Ea a mărturisit că încă îi mai simte prezența rapper-ului şi că uneori îi simte şi atingerea.

„Relația dintre mine și Nosfe este mai specială acum. Nu prea aș vrea să dezvolt subiectul, că după aceea o să mă creadă lumea nebună și nu este așa. El nu mi s-a arătat până acum în vise, ci prin alt mod.

De exemplu am simțit, într-o zi, cum îmi pune cineva o mână caldă pe umărul meu. Și am știut că este a lui. Plus că vorbesc despre el în fiecare zi și simt că este în casă alături de mine. Nu am cum să trec peste așa ceva", a povestit Mădălina îndurerată.

Totodată, aceasta a mărturisit că fiica celor doi întreabă constant despre tatăl ei. Mădălina a mărturisit că din păcate nu îi poate oferi copliei nici un răspuns.

„Copilul întreabă de Nosfe, da, de multe ori îmi zice "unde e tati?". Însă, nu reușesc să îi răspund la această întrebare, nu știu de ce, nu găsesc încă forța în mine. De când a murit soțul meu, mergem la terapie împreună. Și este bine, doar așa putem depăși ce s-a întâmplat în familia noastră", a mărturisit Mădălina, potrivit click.ro.

Rapperul Nosfe a murit la vârsta de 37 de ani, în urma unui infarct. Născut în 24 martie 1985, în Galați, el activa pe piața muzicală de 20 de ani. Moartea lui Nosfe a fost fulgerătoare. Era căsătorit și avea o fetiță.

Acesta ar fi suferit un infarct, pe data de 15 octombrie 2022, după un concert susţinut în Bucureşti, la Romaero.