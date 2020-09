"Pistruiatul", actorul Costel Băloiu, a împlinit 61 de ani. "Am un regret că n-am continuat pe linia asta"

”Pistruiatul” este un serial românesc de propagandă din anul 1973, regizat de Francisc Munteanu.

”Au trecut 47 de ani. Când dai înapoi 47 de ani și vezi ce schimbare fantastică s-a întâmplat(...). Am această nostalgie, poate și un regret că n-am fost un pic mai impulsiv că n-am continuat pe linia asta.

Dar nici n-am fost ajutat”, a zis Costel Băloiu, marți seară, la ”Sinteza zilei cu Mihai Gâdea”. Costel Băloiu a lucrat mulți ani ca taximetrist.

Cum a fost selectat Costel Băloiu să fie ”Pistruiatul”

”A fost efectiv o întâmplare. Mulți au spus că am avut părinți care au dat bani(...). A fost pur și simplu o întâmplare, mergeam în oraș cu prietenii mei de joacă să vedem un film și nu am mai găsit bilete. Lângă rubrica de cinematograf era acest anunț: Centrala România Film în colaborare cu Televiziunea Română caută copii între 10 și 14 ani pentru primul serial color pentru televiziune - Pistruiatul. Și a fost efectiv o întâmplare. Selecția a avut loc în București, Cluj și Oradea și în total au fost vizionați peste 6.500 de copii. Din 6.500 am rămas 11, printre care și un băiețel care era cu Iurie Darie într-o emisiune. Francisc Munteanu era un om foarte direct și extraordinar, ne-a făcut poze și din 11 am rămas doi - eu și cu acel băiat, el ar fi trebuit inițial să joace pentru că avea experiență de platou.

Francisc Munteanu a zis că vrea ceva deosebit (...). Eram pe un scăunel, se uita o grămadă de lume. Emoționat am zis: ”nene de unde aveți pălăria aia că e foarte frumoasă, a zis mama că o să îmi cumpere și mie una dar nu are bani acum”. Și atunci Francisc Munteanu a zis STOP”.

Câți bani a câștigat ”Pistruiatul” după difuzarea serialului

”Ca sumă poate să pară mult, contractul a fost de 65.000 lei. Era exact valoarea unei Dacii și la duble mi s-au mai dat niște bani. (...). S-a făcut mare economie de peliculă și pentru economia asta mi-au mai dat 20.000 de lei. În total 85.000 de lei. Să nu aveți impresia că banii au venit în cont. 5% -10%, pe etape...când se termină filmarea și se făcea o anumită perioadă. Au fost cu țârâita efectiv”.