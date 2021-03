Prințul Harry s-a apucat de muncă. Soțul lui Meghan Markle, angajat la o firmă din SUA

Ducele de Sussex este director de impact în cadrul BetterUp Inc și va urma să pledeze public pe subiecte legate de sănătatea mintală, dar va fi implicat și în decizile privitoare la strategia companiei. Vestea a fost confirmată și de unul dintre purtătorii de cuvând ai Ducelui de Sussex.

”Ceea ce m-a atras la această companie a fost faptul că misiunea lor este să abordeze potențialul oamenilor de pretutindeni, iar aceste lucruri necesită inovație și dedicare.

Echipa de la BetterUp îndeplinește zilnic această muncă (...) Personal, am avut parte de beneficii de pe urma colaborării mele personale cu BetterUp. Am avut un coach formidabil, care m-a ajutat să am o altă perspectivă asupra lucrurilor.”, a declarat Harry, potrivit CNN.

Harry s-a alăturat startup-ului înainte de difuzarea interviului cu Oprah, moment controcersat ce a stârnit o serie de reacții dure în rândul familiei regale. Ducii de Sussex au acuzat familia regală de rasism, iar actrița a dezvăluit că a avut gânduri sinucigașe în timpul șederii în Regatul Unit.

Meghan Markle a vrut să se sinucidă

Meghan Markle a dezvăluit că a avut gânduri sinucigaşe ca urmare a mediatizării sale intense de către presa britanică.

”Pur şi simplu nu mai voiam să fiu în viaţă. Şi acestea au fost gânduri constante, terifiante, reale şi foarte clare”, i-a spus ducesa de Sussex lui Oprah Winfrey.

”Şi m-am dus să văd instituţia şi am spus că trebuie să merg undeva pentru a primi ajutor. Am spus că nu mă simţisem aşa niciodată. Mi s-a spus că nu pot, că nu ar fi bine pentru instituţie”, a adăugat ea.

