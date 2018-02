Adelina Pestriţu dezvăluie cum a aflat că este însărcinată: „Ne-am panicat. Ne-am întrebat ce facem acum”

Foto: Facebook/ Adelina Ioana Pestritu

Adelina Pestriţu va aduce pe lume primul său copil.

„Mulţumesc tuturor pentru urări. Astăzi este o zi cu dublă sărbătoare, este ziua mea şi am şi dat vestea cea mare pe care am ţinut-o mare secret. Eu şi iubitul meu ne-am pus de acord să păstrăm secret pentru că este important ca bebeluşul să fie bine. Nu sunt o pacientă foarte relaxată, stresez medicul până la epuizare. Când i-am dat vestea nu am ştiut dacă să mă ocup de mine sau de el să nu leşine pentru că ne doream foarte mult acest bebeluş şi practic emoţiile ne-au copleşit. Ne-am panicat, a fost bucurie cu panică. Ne-am întrebat care este pasul următor, ce facem acum. Pot să vă spun că repede este atunci când decidem noi că e repede. E iubire sinceră între mine şi iubitul meu, necondiţionată şi cred că atunci tu poţi să spui răspicat că este momentul”, a spus Adelina Pestriţu, după ce a anunţat că este însărcinată.