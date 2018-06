Anca Țurcașiu, interzisă la TV timp de trei luni

Cântăreața Anca Țurcașiu a povestit cum a fost interzisă la TV în vremurile comuniste din cauza unei tunsori precum cea a regretatului artist Michael Jackson.

Puțină lume știe că artistei Anca Țurcașiu i-a fost interzis să apară la televiziune timp de trei luni. Se întâmpla înainte de Revoluția din 1989.

Cântăreața a dezvăluit, motivul pentru care a avut interdicție la TV: purta, la vremea respectivă, o tunsoare asemănătoare cu cea a starului internațional Michael jackson.

“O, da! Am avut nenumărate presiuni ale regimului. Una dintre cele mai cunoscute este o filmare pe care am realizat-o la TVR împreună cu Horia Moculescu, care cânta la pian, iar eu cântam vocal piesa lui. Și, pentru că mă tunsesem precum Michael Jackson, cu o chică la spate și cu trei franjuri de breton pe față și foarte scurt, am fost interzisă 3 luni de pe posturile de televiziune. Era mult prea avangardistă tunsoarea mea”, a declarat Anca Țurcașiu, potrivit thewoman.ro.