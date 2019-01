Brigitte Sfăt, amintiri din spatele gratiilor: „Am gătit în penitenciar ca să ies mai repede”

Trecutul nu pare să-i dea pace lui Brigitte Sfăt. Fosta parteneră de viață a lui Ilie Năstase, paticipantă într-un show TV, a făcut mărturisiri emoționante despre perioada când se afla în spatele gratiilor.

Vedeta a povestit că a gătit în închisoare pentru a putea ieși mai devreme.

„Da, știu să gătesc. Chiar îmi aminteam că atunci când am fost arestată, la două luni după moartea primului meu soț, am gătit în penitenciar, pentru peste 100 de gardieni. Am fost închisă și ca să pot ieși mai repede afară, am lucrat la popotă”, a spus bruneta. „Brigitte, te admir pentru sincerite. Dă-mi voie să te aplaud pentru curajul tău”, a spus Mihaela Rădulescu.