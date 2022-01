Carmen Tănase: "Am greșit, dar mi-am asumat. Nici nu-mi place să dau vina pe alții"

"A existat această mentalitate, nu știu dacă numai la noi, ca popor, sau există peste tot, nu știu, și există și în continuare.

Să îi dorești copilului binele tău, să știi tu ce e mai bine pentru copilul tău și asta a fost o greșeală, pentru că foarte multe femei au fost nefericite în viața lor din această pricină, că trebuiau să facă într-un anume fel, ca să nu dezamăgească și se dădeau cumva pe ele la o parte, ca să fie pe placul părinților, neamurilor, rudelor, prietenilor. Cumva "ce spune lumea, gura lumii".

Eu nu am făcut asta! Am un băiat, dar nu contează, pentru că tot un copil este și puteam și eu să zic: mai bine pentru tine este asta, că știu eu mai bine! Și poate ar fi fost mai bine, dar eu am ales să nu mă bag niciodată și să-i las omului liberul arbitru să funcționeze.

Dar această mentalitate a existat și încă există, pentru că am și eu prietene și văd, observ lucrurile astea și am avut, de exemplu, am lucrat mult cu adolescenți, cu copii nefericiți din această cauză.

Părinții nu înțeleg! De ce? Din prea multă grijă, grijă exagerată, dar și dintr-un anumit egoism de care ei nu-și dau seama: eu știu ce e mai bine pentru tine. Tu trebuie să faci așa, ca să ajungi așa, că ce zice lumea dacă nu ajungi așa... și cumva dirijează drumul copilului greșit!", a spus Carmen Tănase, potrivit dcnews.ro.

În urmă cu ceva timp, Carmen Tănase declara că la începutul relației cu soțul ei, mai mare cu 17 ani, a avut parte de unele comentarii și împotriviri, dar totuși nu a ținut cont niciodată de gura lumii.

"Eu am fost un copil rebel și am rămas un om rebel. Eu nu țin cont, dacă vreau ceva, de nimeni! Pentru că simt cumva, am un instinct foarte bun, ăsta m-a și scos din multe necazuri.

Nu zic că n-am greșit niciodată, am greșit, dar mi-am asumat. A fost greșeala mea nu a altuia. Nici nu-mi place să dau vina pe alții. Dacă fac ceva și fac greșit este din cauza mea (...) Eu am ales eu pentru mine întotdeauna!", a completat actriță.