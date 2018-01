Cum a reușit What's Up să slăbească 25 de kilograme? Artistul a recunoscut că nu a mers la sală, dar a renunțat la....

A avut probleme cu greutatea, dar a reușit să slăbească uluitor. Iar What’s Up a mărturisit cum a scăpat de 25 de kilograme în plus.

Artistul, pe numele real Marius Ivancea, a povestit că a ajuns de la 104 kilograme, la 78 de kilograme, dar totul s-a întâmplat treptat, nu dintr-o dată.

„Măncam noaptea şi câte două şaorma. Fast food-ul te face sa ajungi la 104 kilograme. Practic mănânc orice fără carbohidraţi. Combin piept de pui cu salată, inclusiv carne de porc fără grăsime cu salată. Când vreau carbohidraţi, nu-i amestec cu proteinele. Dacă vreau cartofi, îi mănânc cu salată. Când mi-e foame mă salvează merele. Aşa am slăbit, cu mere! Nu am ajuns la sală”, a povestit What’s Up la "Răi da' buni" de la Antena Stars.