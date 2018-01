Elena Merisoreanu a povestit o experiență care va pune multă lume pe gânduri. Artista a avut parte de un șoc atunci când și-a dat seama că angajatele din casa ei i-au furat o parte din bijuterii.

“Toată viaţa mi-au plăcut bijuteriile. Am investit foarte mult în aur. Dar am şi pierdut mult. Mi l-a furat din casă. Nu m-au prădat hoţii, cred că femeile care au lucrat pe la mine. Când ai încredere multă în cineva şi îi acorzi prea multă atenţie, ele profită de treaba asta. Să ştii că eu, între timp, mi-am recuperat... dar nici ele nu cred că s-au îmbogăţit. Le-am depistat, sigur, nu avea cine în casă în afară de ele. Acum ţin bijuteriile închise în fişet şi gata. Chestii de suflet, n-aş zice că am aşa multe, le-am împărţit la nepoate, trebuia să le dau şi lor. Am un inel de aur care îmi place foarte mult, e din familie, l-am primit de la mama mea când eram domnişoară”, a spus Elena Merisoreanu pentru Cancan.ro.