Feli Donose, în doliu. Artista și-a anulat toate concertele

Momente extrem de dureroas pentru Feli Donose. Artista este în doliu, după ce tatăl său a murit. Cântăreața și-a anulat mai multe concerte.

Cei doi s-au apropiat în ultima perioadă, după ce nu și-au mai vorbit timp de şase ani, după cum a declarat recent într-un interviu.

„E foarte dubios că m-am încăpăţânat foarte tare. Noi la ultima ceartă… am explodat eu cumva. Într-o discuţie acum 6 ani mi-am apăsat singură pe nişte butoane care m-au adus înapoi în copilărie şi am început cu reproşuri . Omul mi-a iesit din suflet. Simţeam că nu mai face parte din mine şi mulţi ani am făcut terapie pentru asta şi am zis -Tata, tocmai tata e e singurul om din lume pentru care nu mai am niciun sentiment, nimic?!. Nu puteam să am. Într-o zi eram în drum spre concert, mă uitam pe geam şi ascultam muzică şi m-am gândit la tata şi simţeam că mă gâdila stomacul. Era telefonul în stânga şi zis. Îl sun(…) Am pus mâna pe telefon şi când taică-meu a spus Alo, conversaţia a durat o jumătate de oră, ca şi cum vorbesc cu mama în fiecare zi (…) Înainte să închid telefonul i-am spus „Hai că nu mai pot să mai vorbesc”, nu mai ştiu ce am minţit şi i-am spus că îl iubesc. Am închis telefonul şi am intrat în starea… plângeam şi plângeam. Apoi am simţit ca şi cum o voce îmi spunea că de acum totul se va rezolta şi efectiv din momentul ăla totul e bine. Tata pentru mine a fost iubirea vieţii mele”, a spus Feli în cadrul emisiunii Dincolo de aparențe, de la Antena Stars.