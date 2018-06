Laura Cosoi, detalii uimitoare despre ziua în care a născut: „Efectul l-am simțit după”

Foto: lauracosoi.ro

Laura Cosoi a povestit pe blogul personal ce s-a întâmplat pe 11 iunie, când micuța Rita a venit pe lume.

„Noi, femeile, suntem binecuvantate, pentru ca putem trece prin experienta de a da viata unui copil. Sunt momente magice, unice si de aceea ma bucur ca pot impartasi lucrul acesta cu tine.

Dupa ce am nascut, multe femei m-au intrebat cum a decurs si m-au felicitat pentru curaj, ceea ce mi s-a parut foarte curios. Nu cred ca nasterea naturala este un gest de eroism, ci unul absolut firesc. Daca nu exista contraindicatii, iar mama este in forma, nasterea naturala e o optiune cat se poate de normala.

Eu am stiut ca pot sa fac lucrul asta, pentru ca ma simteam in forma.(...) Am cerut si epidurala, dar ajungand cu o dilatatie de 9-10 pe masa de nastere, efectul l-am simtit dupa ce Rita era deja in bratele mele. Nu stiu daca exista un secret, dar este important sa accepti fara frica acel moment, cu incredere, cu credinta in Dumnezeu. Daca in mintea ta nu exista alta varianta decat cea pe care tu o vezi, nu are cum sa fie ceva rau. Nasterea nu a fost o experienta traumatizanta, ci un moment uimitor”, a scris Laura Cosoi pe blogul său.