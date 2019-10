"Mai ai 24 de ore de trăit". Dezvăluirea-cumplită făcută de Elton John

ELTON John s-a luptat în secret cu cancerul de prostată în 2017, ceea ce l-a lăsat incontinent și a fost dominat de durere din cauza unei complicații rare.

Cântărețul, în vârstă de 72 de ani, a suferit și o experiență vecină cu moartea câteva luni mai târziu și a fost internat la terapie intensivă după ce a contractat o boală care poate pune viața în pericol, iar medicii i-au spus că mai are doar 24 de ore de trăit.

Elton John a făcut dezvăluiri șocante în noua sa autobiografie Me: Elton John Official, care a fost serializată în Daily Mail.

Scriind despre diagnosticul său de cancer, el a dezvăluit că medicii au depitat boala din timp și a ales să aibă o intervenție chirurgicală care să-i salveze viața pe parcursul unui curs de radiații și chimioterapie.

El a scris în cartea sa: „A fost cancer de prostată. Nu am fost la fel de șocatt când am auzit cuvântul „cancer” cum aș fi putut. L-au depitat devreme. Oncologul mi-a spus că am două opțiuni. Una a fost operația pentru a-mi îndepărta prostata. Cealaltă a fost o sesiune de radiații și chimioterapie, ceea ce însemna că va trebui să mă întorc de zeci de ori la spital. Am mers direct pentru operație."

În ciuda faptului că operațiunea a fost un succes, Elton, care este tatăl lui Elijah și Zachary din căsătoria sa cu David Furnish, 56 de ani, a suferit o complicație inactivă care l-a lăsat temporar incontinent.

„Abia când am ajuns la Las Vegas zece zile mai târziu, la un concert la Caesars Palace, am observat că ceva nu este în ordine. Pe măsură ce ziua a avansat, durerea s-a înrăutățit. Am purtat câteva lucruri ridicole, dar niciodată un scutec uriaș. Nu știu dacă ai stat vreodată în fața a 4.000 de fani care aplaudau, cântând Candle In The Wind în timp ce literalmente faci pe tine, dar dacă nu ai făcut-o, îți pot spune că este o experiență ciudată. ”, a scris Elton John.