Mara Bănică, în scandalul Fulgy: "L-am văzut acum trei ani și nu era bine. Am rămas șocată"

Mara Bănică a vorbit, la Antena 3, despre cazul lui Fulgy, fiul Clejanilor. Jurnalista a povestit un moment, în care s-a întâlnit cu fiul Vioricăi și al lui Ioniță și l-ar fi atenționat pe artist că fiul lui nu se simte tocmai bine.

"Este o situație, în mod evident, foarte gravă. Ne uităm cu toții la ce face copilul acesta. Îi spun copil că îl știu de mic!

Din păcate, toată lumea se îndreaptă acum, lumea cu capul pe umeri, spre părinți și spun că uite ce copii au. Eu sunt de principiu că părintele își apără copilul și dacă e vinovat de crimă.

Dar gestul acesta de a chema Poliția și de a-l interna și așa mai departe, în opinia mea, trebuia făcut de mult mai multă vreme.

Nu vreau să intru în niște amănunte, eu la un moment dat, m-am întâlnit cu Ioniță și cu Fulgy, cred că sunt trei ani și Fulgy nu era bine. Am rămas șocată în momentul în care l-am văzut, vorbea absolut în dodii, îmi spunea că o să cumpere toate televiziunile din România și că o să facă o singură televiziune și o să îl pună pe Dan Capatos director.

Tatăl lui îl asculta, eu în viața mea nu am văzut un om așa sub influență, nu am avut ocazia. Atunci i-am spus lui Ioniță la ureche "du-l la un doctor" și el a deschis ochii așa și a mai stat preț de câteva secunde și apoi a plecat.

E foarte greu, cred, ca părinte să te poți detașa de dragostea aceea mare și să accepți. Îmi este foarte milă de oamenii aștia. Sper din suflet să-l interneze undeva și să reușească până la urmă. Sunt cazuri în lumea asta, în care oameni cu probleme și-au revenit", a explicat jurnalista Mara Bănică, la Antena 3.

Ioniţă de la Clejani l-a reclamat pe Fulgy la Poliţie

Ioniţă de la Clejani l-a reclamat pe Fulgy la Poliţie, seara trecută, după ce fiul său l-a ameninţat Live pe YouTube.

Ioniţă de la Clejani l-a reclamat pe fiul său, Fulgy, la Secţia 11 Poliţie, seara trecută, după ce tânărul l-a ameninţat pe el, dar şi pe alte vedete precum Alex Velea sau Antonia într-un Live pe YouTube.

Totul s-a întâmplat, ieri, după ce Fulgy a provocat un scandal într-un mall din Capitală, iar ulterior a apelat la ajutorul unor interlopi pentru a-i "pedepsi" pe agenţii de pază ai unui cazino din mall care l-au dat afară atunci când a intrat în interior în timp ce filma cu telefonul.

După scandalul de la mall, Fulgy s-a retras la o cafenea, acolo unde a continuat să facă Live şi să ameninţe mai multe persoane publice.

La un moment dat, Fulgy l-a ameninţat chiar pe tatăl său, Ioniţă de la Clejani.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal