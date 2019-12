Nicolae Guță are tatuaj pe față! Mircea Badea: „Este mult mai tare decât al lui Mike Tyson”

„Ieri am aflat că Nicolae Guță are 12 copii. Borcea are doar nouă. Ghiciți ce a făcut Nicolae Guță? Și-a făcut un tatuaj pe cap. Este mult mai tare decât al lui Mike Tyson”, a spus Mircea Badea.

„Și-a tatuat numele. Nu există ceva mai tare pe pământ. Eu acum am aflat(...).

E important dacă uiți cum te cheamă. Te uiți în oglindă”, a mai spus el.

Nicolae Guță s-a tatuat pe față! Cum comentează Mircea Badea