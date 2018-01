Oana Lis, dezvăluiri șocante: „Mi-a băgat mâna sub fustă în autobuz...”

În urmă cu câțiva ani, Oana Lis povestea o experiență șocantă căreia i-a fost protagonistă.

Aceasta a fost urmărită de un obsedat sexual până în scara blocului, însă nu a agresat-o. Acelaşi lucru i s-a întâmplat şi într-un mijloc de transport în comun.

”M-a agresat un tip în autobuz. Adică, pur şi simplu mi-a băgat mâna sub fustă. Nu era aşa înghesuială, am început să ţip. Pur şi simplu mă atingea în locurile intime, de faţă cu toată lumea. Nimeni nu a zis absolut nimic şi-n momentul ăla m-am enervat, i-am tras o palmă. Era un bărbat ok, chiar bine îmbrăcat. I-am dat o palmă, a început să râdă. Fiind bătută de tatăl meu, reacţionez, devin şi eu violentă”, a povestit Oana Lis, potrivit Click.