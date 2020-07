Oana Roman explică de ce a fost grasă mereu: ”Nu era pentru că băgam în mine ca un tanc, ci pentru că…”

Oana Roman a vorbit deschis despre cea mai grea perioadă din viaţa ei şi cum a reuşit să reziste psihic, deşi mulţi glumeau pe seama greutăţii sale corporale

”Eu am fost victima bullying-ului 20 și ceva de ani. A fost foarte greu, mai ales că nu le-am răspuns acestor oameni. Oamenii ăștia și-a făcut păcate pentru trei generații pentru că nu au știut de ce am ajuns eu așa. Eu eram un copil care făcea sport. După Revoluție, n-am mai avut așa ceva, m-am trezit într-o lume pe care nu mi-am dorit-o, cu ziarele care ne înjurau. Am căzut într-o depresie foarte gravă, am fost rupră de prietenii de la școală. Nemaifăcând sport, m-am îngrășat foarte mult.

''La mine această problemă nu era pentru că băgam în mine ca un tanc, ci pentru că am trecut printr-o depresie foarte gravă”, a spus Oana Roman, la Antena 3, cu lacrimi în ochi.

”S-au făcut site-uri cu bancuri despre mine, dar niciunul dintre ei n-a vrut niciodată să afle despre ce e vorba.”, a susținut Oana Roman, la Antena3. Ea atrage atenția asupra acestui tipuri de hărțuiri și spune că mulți oameni ar putea cădea în plasa unor depresii severe.