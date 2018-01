Oana Zăvoranu face acuzații șocante. „Am avut mai multe întâlniri în birou la el. A tăbărât pe mine și a încercat să mă violeze”

Foto: Facebook/ OANA ZAVORANU OFFICIAL

Oana Zăvoranu a făcut acuzații șocante la adresa unui fost politician.

„Eu nu simţeam că am o chemare pentru politică. Nu simţeam că este locul meu în Parlament stând şi făcând X şi 0.

Am decis să spun ceea ce spun pentru că pentru o femeie este foarte urât să i se spună că este urâtă. El mi-a spus acum că sunt urâtă, că sunt o arătare. Atunci nu spunea asta.

Am avut mai multe întâlniri la birou la el. (...) A încercat să mă violeze. A tăbărât pe mine la Senat. După ce mi-a arătat ce tablouri are în birou, s-a dus şi a închis uşa. Apoi a băgat cheia în buzunar. Cred că îi era teamă să nu intre cineva peste noi. A venit la mine şi şi-a schimbat privirea galeş”, spunea Oana Zăvoranu despre politicianul Corneliu Vadim Tudor, care a încetat din viață în luna septembrie a anului 2015.

Sursa: libertatea.ro