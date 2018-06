Smiley a publicat o imagine care i-a îngrijorat pe fani. Apoi a plecat la Muntele Athos

Foto: Facebook/Smiley

Smiley a publicat o imagine de doliu pe conturile de socializare și apoi a plecat la Muntele Athos pentru a se ruga. Fanii săi au intrat imediat în panică. Artistul a venit mai târziu cu precizări.

“Eu nu am știut că dacă pui o poză neagră pe Instagram înseamnă că sunt în doliu sau că s-a întâmplat ceva. Eu am pus pur și simplu pentru că sunt “off”. ‘Adică, gata, mă, am plecat. Nu am telefon.’ S-a impacientat lumea, m-au sunat oamenii. Este un loc special, pe care orice bărbat ar trebui să-l viziteze. Merg când simt nevoia să mă liniștesc și să stau de vorbă cu Dumnezeu. Ai cu cine să te sfătuiești. Sunt niște părinți acolo care au o viață duhovnicească reală“, a declarat Smiley la Pro TV.

Artistul a mers de patru ori până acum la Muntele Athos, dar și în pelegrinaj pe la mânăstirile din țara noastră, semn că are o legătură puternică cu Dumnezeu.