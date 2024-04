Simona Halep, de nerecunoscut! Sportiva uimește cu o nouă schimbare de look: "O îmbătrânește mult!"

Simona Halep, fost lider WTA care a revenit recent în circuit, a reușit să-și surprindă susținătorii înaintea participării sale la Mutua Madrid Open 2024 prin intermediul unei schimbări radicale de look.

Sursa foto: Hepta | DPA Images / Marijan Murat

Stilistul sportivei a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie care i-a dezvăluit noua înfățișare, generând un val de reacții.

Stilistul Stratulat Sorin a lăudat rezultatul final, subliniind strălucirea naturală a noii coafuri.

"Culoarea este superbă!Ff naturala !Ii pune ochii in evidență!", a reacţionat cineva.

"Nu merge cu caracteristicile ei", a comentat un alt internaut.

"O îmbătrânește mult. No no no!", a scris altcineva.

"Este prea închis -nu înteleg de ce ne lăudam", este un alt comentariu.

În GALERIA FOTO de mai jos puteţi urmări mai multe imagini cu Simona Halep:

Simona Halep a primit wild card pentru încă un turneu important

Organizatorii Mutua Madrid Open au anunţat, miercuri, că i-au acordat un wild card Simonei Halep, fost lider WTA care a revenit recent în circuit, după ce TAS i-a redus la nouă luni suspendarea.

"Muchas gracias @MutuaMadridOpen pentru această oportunitate de wild card. Madridul a fost întotdeauna un turneu special pentru mine, cu amintiri fericite şi sunt recunoscătoare că pot face mai multe. Pe curând", a reacţionat sportiva pe X.