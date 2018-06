Cum arată Oana Zăvoranu în costum de baie, la 45 de ani

Cum arata Oana Zavoranu in costum de baie, la 45 de ani? E bine, demential! Vedeta a marturisit ca are trucuri secrete pe care le aplica. Evident, sunt stiute de ea si cateva persoane. Cu toate astea, Oana care sustine ca arata ca o pustoaica de 25 de ani e generoasa.

“Mă gândesc de ceva vreme să vă împărtășesc câteva dintre ‘secretele’ mele…gen ,cum reușesc sa arat de 25 când mă apropii de 45!?…..cred ca va vor uimi multe..dar le luăm pe rând…? Incepem cu ciocolata mea preferata cu care dorm pe noptiera (lucru demonstrat) si un energizant. A… si ff important: TOT CE VOI POSTA SI POVESTI TREBUIE LUATE CA ATARE, adica nu ganditi vreo secunda ca mint, exagerez sau blufez… nu,c hiar sunt lucruri care ma definesc si care logic ca variaza, ca doar sunt un geaman veritabil…

De asemenea, NIMIC din lucrurile care apar ori in poze ori in descriere, NU REPREZINTA VREO RECLAMA… mi le cumpar si nu sunt obligata sa le mentionez decat pt ca,intamplator fac parte din rutina mea… in rest, nici o obligatie… ba din contra, ei sa se pupe in fund ca ii mentionez!

Dulciuri fara numar, bauturi carbo gazoase, pentru ca nu suport apa… Imi vine sa vomit daca beau, fapt pt care NU BEAU APA DECAT DACA ESTE UN CAZ DE FORTA MAJORA… asa ca nu exista la mine sfatul ‘Beti 3 litrii de apa pe zi’. Bai de ce? Ca sa iti ghiortaie apa in burta ca la broasca? Stop this shit!

Apa trebuie bauta daca iti este sete si iti place..STRICT ATUNCI!…nu ca asa vrea pulea spataru. Ani de zile am baut suc la greu si nu am patit nimic…acum de cand au mutat fabrica nu mai are acelasi gust si am abandonat-o…va zic si pt cine… To be continued…”, a scris Oana Zăvoranu pe contul de socializare.