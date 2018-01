Paula Seling, mărturisiri emoționante despre Narcisa Suciu. ”Mi-a dat și să mănânc”

Foto: Agerpres

Artista i-a mulțumit colegei sale pentru sprijinul acordat pe când ea era la început de drum. Paula Seling face mărturisiri emoționante despre Narcisa Suciu.

Paula Seling a cochetat cu muzica încă de mică. A luat lecții de pian, împreună cu fratele său, când alții copii jucau șotronul. Și, de la o vârstă fragedă, și-a început acsnesiunea. Artista nu a uitat-o pe Narcisa Suciu, cea care a sprijinit-o la începutul carierei.

”După ce am câștigat trofeul unui festival, Armonia, unde l-am cunoscut și pe soțul meu, am fost chemată de Mircea Rusu să cânt în trupa Narcisei Suciu. Am umblat un an prin țară. A fost o exeriență foarte bună, dar obositoare. Eram clasa a 11-a și urma a 12-a, cu bacalaureat cu tot. Dar am învățat foarte mult. Mi-a fost extrem de greu, pentru că, lipsind de la școală, a trebuit să recuperez. Îi sunt veșnic recunăscătoare și Narcisei. M-a primit în casă, am stat săptămâni în șir la ea. Eram un copil, a avut grijă de mine. Mi-a dat și să mănânc, m-a ținut în brațe când îmi era dor de ai mei, A fost și este un prieten deosebit. Ținem și acum legătura. Chiar dacă e plecată și fericită cu familia sa”, a mărturisit Paula Seling pentru Libertatea.