Viorel Lis şi-a făcut testamentul. Ce avere are fostul edil al Capitalei

Viorel Lis a fost grav bolnav, dar în ultimul timp şi-a mai revenit şi se simte destul de bine, astfel că a ales chiar să-şi însoţească, din nou, soţia la evenimente mondene.

Viorel Lis a fost susţinut foarte mult de soţia sa, în toată această perioadă dificilă, astfel că este normal ca Oana Lis, soţia sa, să fie cel mai important om din viaţa lui, scrie SpyNews.

Chiar dacă mulţi oameni cred că soţul Oanei Lis este foarte bogat, ei bine, lucrurile nu stau chiar aşa. Viorel Lis se laudă cu o pensie de 3.700 de lei. În plus, din testamentul lui Viorel Lis mai fac parte un apartament pe care l-a făcut deja cadou soţiei sale, dar şi o moştenire de la ţară.

"Trăiesc cu o pensie de 37 de milioane pe lună. Am avut un apartament pe care i l-am dat Oanei. Tot ceea ce am este o moştenire de la ţară, averea mea", a spus Viorel Lis, potrivit Antena Stars.

În plus, Viorel Lis nu s-a sfiit să vorbească şi despre moarte, spunând că este liniştit şi împăcat. Recunoaşte că nu a făcut rău nimănui, nu a minţit pe nimeni şi nu a înşelat, astfel că are sufletul împăcat şi liniştit. "Când va fi să mor, o să mor cu sufletul împăcat. Nu am minţit, nu a furat, nu am înşelat", a spus cu toată sinceritatea Viorel Lis, soţul Oanei Lis.