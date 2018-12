Atac dur după victoria dramatică în fața Spaniei, la Europeanul de handbal: Nimeni nu e de partea noastră

Naţionala feminină de handbal a României a reuşit o victorie dramatică în faţa Spaniei, cu scorul de 27-25 (10-12), marţi seara, la Nancy, în Grupa principală 2 a Campionatului European - EHF EURO 2018 din Franţa.

Crina Pintea a fost desemnată cea mai bună jucătoare a meciului, pivotul naţionalei României marcând 6 goluri şi reuşind să aibă o contribuţie majoră pe ambele faze de joc.

"A fost foarte greu. După cum se vede, nimeni nu e de partea noastră. Astăzi a fost o luptă foarte grea, împotriva arbitrilor, împotriva tuturor. Am început destul de greu, n-a fost un meci uşor. Important e că am luptat până în ultima secundă. Ne bucurăm foarte mult că am câştigat. Suntem mai aproape de visul nostru", a spus Crina Pintea la TVR.