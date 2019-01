Clipe de coșmar pentru Cristina Neagu: ”M-am speriat foarte tare, am țipat de durere și am început să plâng!”

Cristina Neagu (30 de ani) s-a accidentat grav la genunchiul drept în timpul Campionatului European din Franța, a fost supusă unei intervenții chirurgicale în Belgia, iar de câteva zile a revenit acasă. Interul de la CSM București nu stă degeaba și trage tare să revină pe teren cât mai curând. Pentru a micșora perioada în care nu va putea evolua, minimum șase-șapte luni, Cristina petrece zilnic peste patru ore la o clinică specializată în recuperare sportivă. Cum nici un sacrificiu nu e prea mare, liderul echipei naționale a României spune că face tot ce este nevoie pentru a fi aptă de joc, scrie DigiSport.

Cristina mărturisește că nu a vrut să vadă imaginile cu accidentarea urâtă pe care a suferit-o în timpul meciului cu Ungaria, de la Euro 2018, dar a descris ce a simțit în momentele în care genunchiul ”i-a fugit” și a realizat că este vorba despre o problemă foarte serioasă.

”N-am dorit să mă uit la reluări la televizor, dar în primele zile după operație nu puteam scăpa de acele imagini din timpul jocului, îmi tot veneau în minte. M-a durut foarte tare, știu exact ce am simțit și ce s-a văzut la televizor. M-am speriat tare, am țipat de durere, apoi am început să plâng pentru că mi-am dat seama că mi-am rupt ligamentul.

Nu vreau să-mi fac sânge rău uitându-mă la acele imagini. În general mi-e greu să văd accidentări la televizor, mai ales că se dau și în slow motion și poți vedea în amănunt cum se întâmplă lucrurile”, a mai spus cea mai bună handbalistă a lumii.