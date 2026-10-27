Atacantul Harry Kane este cel mai bun fotbalist din lume. A adus Balonul de Aur în Anglia după o așteptare de 25 de ani

Harry Kane, atacantul britanic al lui Bayern Munchen, a câștigat Balonul de Aur. Foto: Hepta

Harry Kane, atacantul în vârstă de 33 de ani care joacă pentru Bayern Munchen, a fost declarat cel mai bun fotbalist din lume, fiind primul britanic care primește acest titlu în ultimii 25 de ani, relatează marți BBC. Kane a primit trofeul Balonul de Aur într-o ceremonie desfășurată la London Palladium Theatre.

Înaintea lui, ultimul britanic deținător al trofeului a fost Michael Owen, în 2001.

La ceremonia de la Londra, francezul Kylian Mbappe (Real Madrid) s-a clasat pe locul al doilea, în timp ce spaniolul Lamine Yamal (FC Barcelona) și-a adjudecat locul trei.

"Nu mulți oameni ar fi crezut asta și nici eu nu m-aș fi gândit că voi ajunge atât de departe. A trebuit să trec prin multe suișuri și coborâșuri, mai ales la începutul carierei mele. Nu am fost niciodată persoana despre care oamenii credeau că va fi superstar. A trebuit să muncesc din greu. De multe ori, am fost eu împotriva propriei mele minți și a trebuit să dau dovadă de încredere în mine", a declarat Kane după primirea trofeului.

Antrenorul naționalei Angliei, Thomas Tuchel, s-a declarat încântat să-l vadă pe Kane câștigând premiul și a spus că rezultatul atacantului este o "onoare uriașă".

Printul William a spus, la rândul său, că fostul jucator de la Tottenham Hotspur s-a dovedit un "căpitan genial" si "un fotbalist remarcabil".

Kane a marcat 61 de goluri în 51 de meciuri de club în sezonul trecut, acesta fiind cel mai consistent rezultat al unui jucător de la Bayern într-un singur sezon. BBC mai notează că atacantul britanic devine primul jucător de la Bayern care ia Balonul de Aur, după Karl-Heinz Rummenigge în 1981.

Pentru a sărbători succesul lui Kane, arcadele din Wembley au fost luminate în auriu, luni seara, menționează sursa citată.