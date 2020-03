Becali tună și fulgeră după o nouă remiză: Dacă voiam să fiu campion, trebuia să dau 200.000 de euro!

„Dacă voiam să fiu campion, trebuia să fac un singur lucru, să dau 200.000 de euro când am jucat cu Iaşiul ca să câştig meciul. Atâta mi s-a propus: domnule, îmi dai 200.000 şi îţi dăm meciul. Când nu mai au nevoie, fac (n.red. - aranjamente). Adică încearcă, şi-au atins obiectivul, nu mai aveau nimic, gata. Dar acum e play-off-ul, noi tragem la titlu. Plus că asta nu se poate cu Becali. Că dacă vrei să-mi dai meciul gratis, nu-l iau. De ce? Pentru că cel ce joacă jocul, spune Sf. Apostol Pavel, şi nu respectă legea, nu primeşte cununa. Eu nu am nevoie de cunună. Dacă fur, mă duc în iad. Păi fur sufletele şi munca copiilor ăştia? Fiecare aleargă pentru el, pentru familia lui. Eu nu sunt hoţ. Şi nici nu am făcut niciodată aranjamente”, a spus finanțatorul FCSB, Gigi Becali, la Digi Sport.

Meciul la care se referă Gigi Becali este cel jucat în Moldova, între Poli Iaşi şi FCSB, în etapa a opta din play-off. Atunci Iaşi a câştigat, pe teren propriu, cu 1-0, prin golul lui Cristea marcat în minutul 89.

În urma acestui rezultat, deşi FCSB a câştigat următoarele două runde, cu Universitatea Craiova şi Astra, nu a reuşit să câştige campionatul. CFR Cluj a ridicat titlul de campioană, la un punct diferenţă de "roş-albaştri".

Gigi Becali nu s-a oprit doar aici. Sâmbătă seară patronul a glumit că ar fi aranjat partida cu FC Botoşani.

„Păi da, aşa a fost convenţia. Aşa am vorbit cu Iftime, să se dea fundaşii centrali la o parte şi să dăm noi al doilea gol. Ce am vorbit eu cu Iftime s-a făcut. Dar după aia am vorbit cu el la pauză: hai, domne', să facem egal. Din cauză că jucăm prost, facem haz de necaz. Măcar să râd şi eu de alţi oameni. Oricum râdeam la pauză, să nu mă mai supăr, să nu mă enervez”, a adăugat Becali.