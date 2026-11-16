Cristian Chivu a fost desemnat cel mai bun antrenor din Italia în sezonul 2025-2026

1 minut de citit Publicat la 16:23 16 Noi 2026 Modificat la 16:28 16 Noi 2026

Cristian Chivu, antrenorul echipei FC Internazionale Milano. Sursa foto: Hepta

Cristian Chivu, care a condus echipa Inter Milano la câştigarea titlului în Serie A, a fost premiat luni cu ''Panchina d'Oro'' ("Banca de Aur"), pentru cel mai bun antrenor al sezonului 2025-2026, de către Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC), transmite site-ul Football Italia, potrivit Agerpres.

Premiile pentru cei mai buni antrenori din fotbalul italian pentru sezonul 2025-2026 au fost decernate luni la Coverciano.

În vârstă de 46 de ani, Cristian Chivu a obţinut pentru prima dată trofeul "Panchina d'Oro". Românul i-a devansat pe Cesc Fabregas, tehnicianul echipei Como, clasat pe locul 2, şi pe Gian Piero Gasperini, de la AS Roma, care a fost pe locul 3.

Chivu a fost premiat după ce a realizat eventul pe plan intern – Scudetto şi Cupa Italiei – în primul său sezon complet ca antrenor în Serie A. Inter l-a angajat în vara anului 2025 pentru a-l înlocui pe Simone Inzaghi.

Antrenorii din fiecare categorie au stabilit câştigătorii prin voturile lor. Voturile pentru primele trei divizii ale campionatului Italiei au avut loc luni dimineaţa la Coverciano.

"Vă mulţumesc tuturor pentru acest premiu. Este întotdeauna ceva special să primeşti un premiu acordat de colegi. Le mulţumesc sectorului tehnic, antrenorilor, clubului meu, jucătorilor şi staffului. Jucătorii sunt cei care transformă ideile noastre în rezultate.

Nu în ultimul rând, vreau să-i mulţumesc familiei mele, care mă susţine mereu, atât când câştig, cât mai ales când pierd", a spus Cristian Chivu.

Printre câştigători s-au numărat Massimiliano Alvini, de la Frosinone, desemnat cel mai bun antrenor din Serie B, şi Francesco Tomei, de la Ascoli, desemnat cel mai bun antrenor din Serie C.