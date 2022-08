Echipa României de ștafetă 4x100 m liber masculin s-a calificat, cu primul timp, în finala Campionatului Mondial de înot de la Lima

Potrivit Federației Naționale de Natație și Pentatlon Modern, echipa României s-a calificat în finala probei de ștafetă 4x100 m liber masculin cu primul timp din serii.

Din echipa României fac parte David Popovici, Alexandru Constantinescu, Ștefan Cozma și Patrick Sebastian Dinu.

Ștafeta României și-a încheiat evoluția în serii cu timpul de 3:19.28 minunte și și-a câștigat dreptul de a evolua în finală. Aceasta este programată în noaptea de marți spre miercuri de la ora 3.21, ora României.

Premii cu 50% mai mari pentru sportivii cu rezultate remarcabile la competiții internaționale. Anunțul făcut de Nicolae Ciucă

Sportivii care au obţinut rezultate remarcabile la competiţiile internaţionale vor primi premii cu 50% mai mari, este anunţul făcut de premier pe 23 august.

"Am avut o analiză la nivel de Guvern şi am luat decizia să majorăm premiile care vă sunt acordate cu 50% şi este un gest cât se poate de firesc în baza resurselor pe care le avem. Am făcut un gest pentru a recompensa meritul lui Popovici după 48 de ani, am fi vrut să facem acelaşi gest pentru toată lumea, dar atât ne permite bugetul", a transmis Nicolae Ciucă.