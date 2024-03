Elevii şi colegii Ruxandrei Dumitrescu, ultim omagiu în sala de sport: "A fost mai mult decât un model... A fost ca o mamă"

Ruxandra Dumitrescu, fosta voleibalistă internaţională, mutiplă campioană a României si Greciei, a murit la doar 46 de ani, în urma unui stop cardio respirator. Vestea a picat ca un trăznet pentru elevii şi colegii ei, care sunt acum in stare de şoc.

Colegii şi elevii erau obisnuiţi să o găsească în fiecare după-masă în sala de sport pe Ruxandra Dumitrescu. Seara trecută însă, cu toţii s-au strâns în locul unde nu de mult ţineau antrenamentele, pentru a-i aduce un ultim omagiu.

"M-a ajutat foarte mult. Fac de mult timp volei, dar am învățat foarte multe chestii de la ea și n-o să o uit.

Nu o vom putea uita Eu sunt în stare de șoc. Simt că visez", au mărturisit două dintre elevele Ruxandrei Dumitrescu.

"Am spus că a fost ca o mamă pentru ele. A fost mult mai mult decât un model", a spus, cu ochii în lacrimi, tatăl unor eleve.

În GALERIA FOTO de mai jos puteţi vedea mai multe imagini cu Ruxandra Dumitrescu.

"Pentru fetele noastre ca o mămică a fost şi acum fetele noastre au rămas fără mamă. Tot timpul le spunea să zâmbească", a mărturisit, vizibil afectată de tragica veste, mama unor eleve.

Ruxandra Dumitrescu şi-a pierdut viaţa la 46 de ani, după ce a suferit un stop cardio-respirator. O jumătate de oră au încercat medicii să o resusciteze, dar au fost obligaţi să constate deccesul. Roxana avea un palmares impresionant, fiind campioană la volei atât în tricoul României cât şi al Greciei.

"De la volei, amândouă am făcut sport de performanță, ea de mare performanță. Ieri am am vorbit la sală, ne-am întâlnit la la turneu, am stat de povești, am râs și astăzi am venit vestea ca un fulger", a spus Alexandrina Lupu, colegă.

"Una dintre cele mai mari jucătoare ale României din istorie"

"A fost o antrenoare şi o femeie extraordinară. Întotdeauna le-a unit pe fete, ţinea la grup. Era o femeie extraordinară. De altfel, o voleibalistă senzaţională a României, una dintre cele mai mari jucătoare ale României din istorie, căpitan la echipa Panatinaikos", a mărturisit Andrei Banciu, antrenor.

Ruxandra a fost căsătorită cu un renumit sportiv grec de taekwondo, care şi-a pierdut şi el viaţa în urmă cu un an şi jumătate. Cei doi au lăsat în urmă un fiu de 13 ani, care rămâne acum în grija bunicilor.