Fiica lui Ilie Balaci, mărturii dureroase din lupta cu depresia! De ce a ajuns pe marginea prăpastiei

Ilie Balaci a scris istorie în lumea fotbalului, pe urmele tatălui a pornit şi fiica sa, Lorena Balaci. Lorena nu a uitat niciodată de unde a plecat.

"Am fost un copil rebel. Nu le făceam mari probleme părinţilor, dar dacă nu voiam să fac ceva, eu nu făceam. Nimeni nu putea să mă oblige să fac ceva. Am fost apropiată şi de mama şi de tata. Când am crescut mai mare, m-am apropiat mai mult de mama, ea a ştiut mereu cu ce probleme mă confruntă, ce griji am. La 18 ani am vrut să dau la teatru, dar tatălui meu nu i s-a părut a fi alegerea perfectă, aşa că am ales să fac dreptul", spune Lorena Balaci.

