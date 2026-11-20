Gabriel Tamaş a fost reţinut pentru 24 de ore după ce ar fi bătut doi bărbaţi în Centrul Vechi al Capitalei

1 minut de citit Publicat la 07:52 20 Noi 2026 Modificat la 07:52 20 Noi 2026

Gabriel Tamaş a fost reţinut pentru 24 de ore după ce ar fi bătut doi bărbaţi în Centrul Vechi al Capitalei. FOTO: Agerpres

Fostul fotbalist Gabriel Tamaş, în prezent manager executiv al clubului ASA Târgu Mureş, a fost reţinut joi seara de Poliţia Capitalei, pentru 24 de ore, fiind acuzat că ar fi bătut doi bărbaţi în Centrul Vechi al Bucureştiului.



Conflictul ar fi izbucnit la primele ore ale zilei între Gabriel Tamaş şi doi bărbaţi, cu vârste de 33 şi 38 de ani.



"Joi, în jurul orei 3:30, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 27 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel la 112, cu privire la un conflict izbucnit între trei persoane, pe o stradă din Sectorul 3. Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au depistat un bărbat, în vârstă de 43 de ani, imediat după ce ar fi agresat fizic alţi doi bărbaţi, în vârstă de 33, respectiv 38 de ani", informa Poliţia Capitalei, scrie Agerpres.



Poliţiştii au acordat sprijin celor doi bărbaţi agresaţi, iar aceştia au comunicat că nu doresc să formuleze plângere penală la acel moment şi au refuzat transportul la o unitate medicală.



Întrucât Gabriel Tamaş a manifestat un comportament recalcitrant, a refuzat relaţionarea şi nu s-a conformat indicaţiilor poliţiştilor, el a fost încătuşat şi dus la o secţie de poliţie.



Iniţial, fostul fotbalist a fost amendat cu suma de 2.000 de lei şi a fost lăsat să plece acasă. Ulterior, Poliţia Capitalei a anunţat că cei doi bărbaţi agresaţi au depus plângeri penale.



În acest context, Gabriel Tamaş a fost săltat de poliţişti şi adus la Secţia 27, în baza unui mandat de aducere, după care a fost reţinut pentru 24 de ore. Urmează ca el să fie prezentat vineri magistraţilor, în vederea dispunerii unei măsuri preventive, a informat Poliţia Capitalei.

Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Secţiei 27, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe.