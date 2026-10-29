Harry Kane a sărbătorit în stil mare câştigarea Balonului de Aur, într-un club din Londra. A purtat un ceas de 1.000.000 de euro

Harry Kane, atacantul britanic al lui Bayern Munchen, a câștigat Balonul de Aur. Foto: Hepta

Harry Kane a sărbătorit toată noaptea cu fast şi şampanie câştigarea Balonului de Aur într-un club exclusivist de la Londra, alături de familie şi mai mulţi colegi. Fotbalistul a purtat un ceas de lux, în valoare de 1 milion de euro.

Atacantul englez, care a rămas elegant și stăpân pe sine pe tot parcursul ceremoniei „Balonul de Aur”, inclusiv atunci când a urcat pe scenă, s-a dezlănțuit după victorie într-un club exclusivist din Londra, sărbătorind până în zorii zilei de luni, relatează Corriere della Sera.

Alături de fotbalist s-au aflat soția sa, Katie Goodland, și părinții săi, Patrick și Kim. Cu toții au sărbătorit şi au dansat întreaga noapte la clubul Cirque le Soir din Soho.

Printre oaspeții prezenți la petrecere s-au numărat și alte figuri cunoscute, precum foștii săi coechipieri de la Tottenham, Eric Dier, Ben Davies și Matt Doherty, dar și fratele lui Kane, Charlie.

Însă soției sale, Katie, i-a adresat Harry cele mai frumoase cuvinte: „Acesta este un trofeu pe care îl sărbătorim împreună, nu doar eu. Este un trofeu pentru noi toți, pentru întreaga familie, pentru întreaga noastră echipă unită, așa că vreau doar să vă mulțumesc. Vă iubesc pe toți.”

Soţia fotbalistului Katie deține o diplomă în știința sportului și este antrenoare de fitness profesionistă, având 382.000 de urmăritori pe Instagram. Kane a cerut-o în căsătorie în Bahamas, în 2017, iar doi ani mai târziu s-au căsătorit. În prezent, locuiesc fericiți în Bavaria, unde s-au adaptat de minune, în timp ce atacantul a atins un nivel superior în jocul său, dominând Bundesliga.

Cu 61 de goluri marcate pentru Bayern München, Kane a devenit primul jucător care atinge această cifră într-un singur sezon, după Cristiano Ronaldo, care a înscris 61 de goluri pentru Real Madrid în sezonul 2014–2015.