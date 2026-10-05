Ilie Datcu, fost portar la Naționala României şi Dinamo, a murit la vârsta de 89 de ani. Mesajul transmis de clubul Fenerbahce

Ilie Datcu, fost portar la Naționala României şi Dinamo, a murit la vârsta de 89 de ani. Sursa foto: Facebook/Fenerbahçe﻿

Fostul portar român Ilie Datcu, care a făcut carieră în Turcia, la Fenerbahce, a încetat din viaţă la vârsta de 89 de ani, a anunţat clubul din Istanbul, luni, conform Agerpres. De-a lungul carierei sale, Ilie Datcu a jucat la Dinamo şi a bifat 13 meciuri pentru echipa națională a României, alături de care a participat la Jocurile Olimpice din 1964.

Născut pe 20 iulie 1937, în Bucureşti, Ilie Datcu a evoluat la Fenerbahçe între 1969 şi 1975, perioadă în care a câştigat trei titluri de campion al Turciei.

"Suntem adânc întristaţi de pierderea fostului nostru portar Ilie Datcu, care a apărat cu succes poarta noastră timp de mulţi ani şi şi-a înscris numele în istoria clubului prin titlurile câştigate. Adresăm condoleanţele noastre familiei Datcu, celor apropiaţi şi comunităţii Fenerbahce", se arată în comunicatul clubului.

Ilie Datcu a mai jucat la Dinamo Bucureşti (1961 - 1969) şi a adunat 13 selecţii în naţionala României. Şi-a încheiat cariera la Giresunspor, după care a devenit antrenor, pregătind, printre altele, echipe ca Fenerbahce, Rizespor, Goztepe , Fatih Karagumruk, Istanbulspor, Denizlispor, Eskişehirspor etc.