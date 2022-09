Interviu cu Ionuţ Lupescu. Ce planuri de viitor are în fotbal

După performanţele reuşite cu "Generaţia de Aur" a fotbalului românesc, Ionuţ Lupescu, fost director general al Federaţiei Române de Fotbal, dar şi director tehnic al UEFA în cadru Federaţiei Saudite de Fotbal, a vorbit în exclusivitate la Antena 3, despre planurile sale de viitor.

"Am revenit în ţară după ce mi-am întrerupt contractul în Arabia Saudită, dar sunt de vreo două luni. Am vrut împreună cu soţia să facem o vacanţă mai lungă. În ultimii 15 ani nu am avut parte de aşa ceva şi de luna viitoare o să încercăm să ne ocupăm şi de partea în care trebuie să muncim.

Am fost şi puţin antrenor. Le-am făcut cam pe toate în fotbal. Singurul lucru pe care nu l-am făcut este de a conduce un club de fotbal, în sensul de a fi un director sportiv.

Important e să găsesc clubul respectiv şi să îmi doresc să pot să fac ceea ce mi-aş dori să fac, să modelăm un club după anumite principii. Nu este uşor, pentru că acolo este altă lume, îţi trebuie alt network, dar vom vedea. Asta nu înseamnă neapărat că voi şi găsi, dar întotdeauna trebuie să îţi pui nişte obiective şi să încerci să faci ceva. Îmi doresc să fie un club din străinătate, nu din România, dar vom vedea. Nu contează dacă e Liga 1, Liga 2, important e să vezi că există un proiect, care într-adevăr să se poată aplica", a declarat Ionuţ Lupescu, în exclusivitate la Antena 3, într-un interviu acordat Violetei Moroianu.