Interviu cu Toma Coconea. Parapantistul concurează din nou în cea mai dură cursă din lume

Ediţia din acest an este una mai specială. Traseul pregătit este de 1.238 de kilometri. Este tip circuit şi nu se mai ajunge la Monaco. Poate cel mai dificil check-point este ocolirea vârfului Mont Blanc, destinaţia finală fiind lacul de la Zell am See.

Cursa propriu-zisă va debuta pe 20 iunie, unde vor participă 30 de bărbaţi şi 3 femei din 17 ţări.

Toma Coconea, 30 de ani de zbor cu parapanta

Toma Coconea este singurul om din lume care a participat la toate ediţiile celei mai grele curse de aventură din lume.

Parapantisul a intervenit miercuri în emisiunea "În faţa Naţiunii", unde a vorbit în exclusivitate despre performanţele sale.

"Sunt pozitiv, mai ales că anul acesta sărbătoresc 30 de ani de zbor, 20 de ani de X-Alps (...) Suntem selectați 33 de atleți din toată lumea de o comisie, startul se dă din Piața Mozart din Salzburg. O să plecăm duminică de la 35 de grade și seara poate suntem pe ghețar, undeva la temperaturi nule.

O să plecăm duminică de la 35 de grade și seara poate suntem pe ghețar, undeva la temperaturi nule. Deci corpul trece de la o extremă la alta foarte rapid, nu se știe în funcție de condițiile meteo, cât de departe vei zbura și unde vei ajunge. Suntem obligați, fiecare atlet, să alergăm cu echipamentul obligatoriu în spate, cu parapanta, seleta. Seleta fiind scaunul în care stau. Parașuta de rezervă, GPS-urile și tot ce este oblogatoriu. Trebuie să port un echipament de aproximativ 10 kilograme, pe care trebuie să îl am continuu, 12 zile în spate, fără să îl dau jos.

"A trebuit să zbor vreo 2.800 de kilometri și să alerg 900 de kilometri în 10 zile"

Ca să vă dau un exemplu, acum doi ani, ca să finalizez cursa, a trebuit să zbor vreo 2.800 de kilometri și să alerg 900 de kilometri în 10 zile. Cursa anul ăsta e undeva mai lungă și vor fi 12 zile. Este returul. Nu ne mai ducem la Monaco ca în alți ani. Este returul la Mont Blanc. Ca și strategie, ca și echipă e foarte important să știm foarte bine, să ne informăm foarte bine cu situațiile meteo, să ajungem a doua zi la un punct foarte bun de decolare, la orele prânzului când încep curenții ascendenți, la ora 11-12 cel târziu, la un punct foarte bun de decolare", a spus Toma Coconea, miercuri, în exclusivitate la Antena 3.

Interviul complet cu Toma Coconea îl puteţi urmări în imaginile de mai sus.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal