Irina Begu, despre motivele pentru care nu a putut termina meciul în două seturi: "Îmi pare rău"

Jucătoarea de tenis Irina Begu afirmă că regretă că nu a reuşit să încheie meciul împotriva jucătoarei canadiene de origine română Bianca Andreescu în două seturi, dar şi-a exprimat bucuria pentru că a adus cel de-al doilea punct României la finalul primei zile a Fed Cup.



Ea a recunoscut că a avut dificultăţi în timpul celui de-al doilea set, însă pauza de dinaintea setului decisiv a ajutat-o să se replieze.



"Mă bucur că am reuşit să câştig. Îmi pare rău că nu am reuşit să închei în două seturi, cred că în setul al doilea, la set şi 3-2 pentru mine m-am înmuiat un pic. Ea a devenit un pic mai agresivă şi cred că acolo am pierdut un pic jocul. Însă mă bucur că în setul al treilea am reuşit să dictez şi să recâştig terenul", a spus Irina Begu în timpul conferinţei de presă.