Kylian Mbappé a făcut o glumă despre Mao Zedong şi trei companii chineze i-au reziliat contractele de sponsorizare

Kylian Mbappé a pierdut trei contracte de sponsorizare oferite de companii chineze, după ce a făcut o glumă cu privire la Mao Zedong. Sursa foto: Getty Images

Fotbalistul francez Kylian Mbappé a pierdut trei contracte de sponsorizare oferite de companii chineze, care s-au simţit ofensate de o glumă a sportivului despre Mao Zedong, pe care acesta l-a descris drept „un dictator chinez”.

A fost o seară categoric nefericită pentru Kylian Mbappé, vedeta naționalei Franței și a clubului Real Madrid. După ce a ratat la limită câștigarea Balonului de Aur, care i-a revenit englezului Harry Kane și a părut vizibil dezamăgit în timpul ceremoniei de decernare, Mbappé a primit o nouă lovitură doar câteva ore mai târziu: a pierdut trei contracte importante de sponsorizare cu companii chineze și a fost criticat de guvernul de la Beijing, relatează Corriere della Sera.

Problema a pornit de la o remarcă făcută de fotbalist, considerată lipsită de respect la adresa unui „dictator chinez”, Mao Zedong. De ceva vreme, Mbappé a devenit ținta unor glume, inclusiv din partea unor coechipieri, precum Ousmane Dembélé, legate de stilul său de a conduce. În calitate de căpitan al naționalei Franței, acesta este o figură autoritară, care nu se teme să-și manifeste personalitatea în afara terenului, de exemplu, luând poziții publice împotriva extremei drepte. Astfel fotbalistul a primit porecla „Mobutu” (după fostul dictator al Republicii Democrate Congo), iar rețelele sociale sunt pline de meme-uri care îl înfățișează ca pe un fel de despot.

Într-un interviu, sportivul a povestit, amuzându-se, că a văzut o imagine trucată în care apărea înfățișat ca un personaj pe care el l-a identificat drept un dictator chinez. Figura în cauză a fost Mao Zedong, considerat și astăzi în China drept părintele națiunii, iar remarcile relaxate ale lui Mbappé, deși lipsite de orice intenție ofensatoare, nu au fost iertate. Trei companii importante care utilizau numele și imaginea starului, Dongpeng (băuturi), Mengniu (produse lactate) și Milkground (brânzeturi), au anunțat încetarea imediată a parteneriatelor cu sportivul. Companiile invocă o politică de „toleranță zero” față de acțiuni sau declarații „care jignesc sentimentul național”.

Scandalul a escaladat până la nivelul unei probleme de stat, astfel purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a intervenit în această controversă: „Orice declarație sau acțiune care rănește sentimentele poporului chinez va fi, în mod firesc, întâmpinată cu o respingere unanimă din partea întregii societăți chineze”.

Este un moment delicat pentru Mbappé, unul care, în mod paradoxal, scoate în evidență dificultățile sale în materie de comunicare. Cunoscut pentru faptul că se descurcă excelent în interviuri, că vorbește fluent spaniolă și engleză și că este extrem de atent la imaginea sa publică, Mbappé s-a pregătit cu mare grijă pentru desemnarea câștigătorului Balonului de Aur, dozându-și cu atenție aparițiile în presa internațională pentru a-și consolida statutul de favorit. Această „campanie pentru Balonul de Aur” pare să fi avut efectul invers, deși a ratat trofeul la o diferență de doar câteva voturi. Premiul i-a revenit lui Harry Kane, care, cel puțin ca stil, reprezintă opusul lui Mbappé. Modest, rezervat și extrem de eficient în careul advers, dar mereu dispus să facă sacrificii pentru a-și ajuta coechipierii, inclusiv pe faza defensivă, Kane a postat pe X, după victorie, un mesaj care îi rezumă filosofia: „Muncește din greu în tăcere. Lasă succesul tău să facă zgomot.”