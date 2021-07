Larisa Iordache a fost transportată la spital direct de la sală cu entorsă metatarsiană: "Vreau să fiu puternică, de asta am nevoie"

Anunțul a fost făcut de CS Dinamo care a precizat că Larisa Iordache are o entorsă metatarsiană şi se va reface până pe 3 august pentru a participa la finala de la bârnă.

„Cu dureri la picior, cu lacrimi în ochi, dar cu o inimă cât toată România, Larisa Iordache a reuşit să-şi asigure un loc în finala olimpică de la bârnă. Larisa va concura pentru medalii peste opt zile, pe 3 august, iar timpul îi este aliat în lupta teribilă pe care o duce cu durerea.

La controlul medical ulterior (RMN) s-a descoperit că are o entorsă metatarsiană. Va avea trei zile de pauză forțată, după care va începe pregătirea pentru finală! De acasă, îi transmitem şi noi toată energia pozitivă de care are atât de mare nevoie", anunță CS Dinamo, citat de digisport.ro.

Larisa Iordache accidentată în calificările pentru finala la bârnă, rămâne în concurs

Larisa Iordache a evoluat în prima subdiviziune a concursului și a părut că a avut o problemă la aterizare, la glezna la care a fost operată de mai multe ori la tendonul ahilean.

După câteva minute, de la ceea ce a părut că ar fi o agravare a accidentării sale la gleznă, Larisa Iordache a părut că și-a revenit, în urma intervenției echipajului medical.

Astfel a reuşit să treacă şi peste această provocare şi a concurat în finală cu dureri.

„Am fost puțin speriată deoarece nu am avut o pregătire exact așa cum mi-am dorit pentru Jocurile Olimpice, dar mă bucur că am putut să rămân psihic tare și să fiu aici. (...) Cred că e ceva normal pentru mine să concurez cu dureri. Am intrat cu dureri de gleznă. În finală sper din suflet să mă regăsesc pe bârnă ca și astăzi.(...) Vreau să fiu puternică, de asta am nevoie", a spus Larisa Iordache, potrivit GSP.ro.

