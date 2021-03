Lumea pariurilor sportive online - sectiuni care tin departe monotonia! (P)

Cu toate acestea, uneori, se resimte nevoia unor noi surse de entertaining, moment in care poti incerca doua sectiuni ale pariurilor sportive care vor aduce plusul de aventura de care ai nevoie.

Iesi din zona de confort si incearca ceva nou, depunand bilete in:

Sectiunea de Pariuri Live

Categoria de live este deosebita pentru ca poti viziona evenimentul sportiv in timp ce el are loc, plasand dupa cum consideri, unul sau mai multe bilete. Pentru a-ti creste sansele de reusita, poti consulta in timpul meciului cotele si previziunile facute de tipseri.

Sectiunea de eSports

Aceasta modalitate de pariere este palpitanta pentru ca nu ai foarte mult timp sa iti alegi optiunile, spre deosebire de tichetele clasice, pe care le poti depune si cu o saptamana inaintea evenimentului sportiv. De asemenea, in cazul pariurilor live, ai avantajul de a vedea cum a inceput meciul, daca au aparut sau nu, modificari in ultima clipa si daca exista situatii neprevazute pana la momentul cand plasezi tichetul tau.

Inainte ca pariurile sportive live, precum cele de la Sportingbet, sa fie depuse, este bine sa ai deja cateva informatii despre meciul ce va avea loc. La fel ca la pariurile depuse inainte de eveniment, trebuie sa lasi preferintele deoparte si sa te concentrezi pe date si statistici - care sunt sansele de reusita ale fiecarei echipe, ce schimbari au avut loc in fiecare dintre ele, care jucatori sunt noi, care este experienta lor, cine sunt arbitrii si tot asa mai departe.

Fiecare detaliu conteaza si poate influenta rezultatul final. Acesta este principalul avantaj al pariatului live, ca poti sa reevaluezi sansele de castig pana in ultimul moment, mai ales daca au loc schimbari fix inainte sau dupa ce incepe evenimentul.

O ramura a pariurilor care a devenit populara de-abia in ultimii ani este cea a sporturilor electronice, adica a evenimentele cu jocuri pe calculator, denumita eSports. Echipele participa de cele mai multe ori la turnee sau campionate internationale, in meciuri de:

League of Legends (LOL)

DOTA 2

Counter Strike:Global Offensive (CS:GO)

Starcraft

Warcraft

FIFA

NBA 2K

De-a lungul anilor au existat foarte multe discutii contradictorii la nivel international cu privire la catalogarea acestei activitati. Temelia dezbaterilor a fost daca eSports pot fi incluse pe lista sporturilor fizice, clasice, de exemplu alaturi de fotbal si handbal, sau daca sunt “jocuri mintale”, precum este considerat sahul.

Indiferent de apartenenta lor, ele sunt o categorie pe care poti paria online, fiind plina de suspans si adrenalina, la fel ca orice alt sport, fizic sau mintal. Inainte de a plasa un bilet trebuie sa fii informat, sa cunosti terminologia pentru eSports si sa stii care sunt sansele de castig ale fiecarei echipe, ale fiecarui jucator in parte. Odata ce detii toate datele, ia decizia finala rational, obiectiv, pe baza statisticilor.

Depune-ti biletele la agentii de pariuri licentiate si fa investitii modice, pe optiunile care au sanse reale de castig. Joaca responsabil la jocurile de noroc si incearca sa iesi din zona de confort pentru a evita monotonia, sub orice forma, mai ales cand in online ai nenumarate modalitati prin care sa te bucuri constant de ceva nou.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal