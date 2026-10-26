Niște hoți au jefuit casa fotbalistului Alisson Santos în timp ce acesta dormea. Apoi au fugit chiar cu maşina lui

Fotbalistul Alisson Santos se afla împreună cu soţia când hoţii au intrat în locuinţa sa. Sursa foto: Getty Images

O bandă de hoți a pătruns în locuința fotbalistului brazilian Alisson Santos, în vârstă de 24 de ani, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Sportivul, care locuiește în localitatea Giugliano, în provincia Napoli, a fost trezit de zgomotele din casă și i-a surprins pe bandiţi. Hoții au fugit imediat de la fața locului, luând cu ei mașina fotbalistului, care era parcată pe proprietate.

Alisson Santos, care se afla acasă împreună cu soția sa, Agustina Gandolfo, a contactat imediat poliția, care a demarat o anchetă. Pe lângă autovehicul, fotbalistul a raportat furtul unui ceas Rolex valoros și al unui colier prețios care îi aparținea soției sale, relatează Corriere della Sera. Hoții nu au mai apucat să ia nimic altceva, deoarece faptul că jucătorul de la Napoli s-a trezit nu le-a mai lăsat timp să sustragă și alte bunuri.

Maşina de lux a lui Alisson Santos, abandonată de hoţi, a fost descoperită de o patrulă mobilă a carabinierilor din Marano, în localitatea Villaricca, nu departe de Giugliano. Între timp, au fost intensificate acțiunile de supraveghere pe drumurile din zonă, în încercarea de a da de urma grupului de hoți.

Anchetatorii au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere video din zonă, o localitate în care locuiesc și alți jucători de la Napoli, care preferă această regiune, pentru că se află în apropierea clubului sportiv la care activează. Prefectul din Napoli, Michele Di Bari, a dispus intensificarea controalelor de securitate în zona de nord a orașului, pentru a preveni noi furturi și a spori sentimentul de siguranță în rândul populației. Subiectul va fi abordat și în cadrul următoarei ședințe a Comitetului Provincial pentru Ordine Publică și Securitate.

Santos, jucător brazilian și extremă stânga la Napoli, a sosit de la Sporting Lisabona în perioada de transferuri din iarna anului trecut, inițial sub formă de împrumut, pentru suma de 3,5 milioane de euro. Ulterior, în vara trecută, Napoli a perfectat transferul definitiv, plătind clubului portughez încă 16,5 milioane de euro.

Sâmbătă seară, atacantul a urmărit din tribune meciul în care a jucat echipa sa împotriva AS Roma, pentru că atacantul brazilian este indisponibil din cauza unei accidentări.