Fostul rugbist Pedrie Wannemburg a murit într-un accident în SUA. Avea 41 de ani

Sud-africanul se afla în maşina sa împreună cu soţia şi cei doi copii când un tânăr şofer care încerca să fugă de poliţie s-a izbit în vehiculul familiei. Soţia şi fiica lui Pedrie Wannenburg sunt în afara oricărui pericol, dar fiul lor, dus la spital, ar fi în stare critică, transmite lequipe.fr.

Jucătorul din linia a treia se remarcase în ţara sa, în Africa de Sud: câştigase Super Rugby de două ori cu Blue Bulls (2007, 2009), apoi obţinuse 20 de selecţii cu Springboks, inclusiv prima împotriva Franţei la Marsilia în 2002.

We are devastated at the passing of Vodacom Bulls legend Pedrie Wannenburg.



Our heartfelt condolences go out to the Wannenburg family ? pic.twitter.com/ePecg3nSYU