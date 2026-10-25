Rusia revine pe scena sportivă internațională: Campionatele Mondiale de haltere din 2030 vor avea loc la Moscova

„IWF a făcut astăzi un pas important în direcția consolidării calendarului său internațional pentru anii următori, în urma deciziei Consiliului său Executiv de a atribui patru ediții ale Campionatelor Mondiale în perioada 2028-2030.

În 2028, Campionatul Mondial de Tineret al IWF va avea loc la Pristina (Kosovo), iar Campionatul Mondial de Juniori al IWF va fi organizat la Caracas (Venezuela).

În ceea ce privește Campionatele Mondiale IWF (seniori) din 2029, acestea se vor desfășura la Ahmedabad (India), iar Moscova (Rusia) va găzdui ediția din 2030”, se arată în comunicatul IWF.

Secretarul general al IWF, José Quiñones, a spus că „organizarea competițiilor noastre este extrem de dorită de multe națiuni de pe glob”.

„Toate candidaturile pe care le-am primit au fost excelente și suntem siguri că următoarele campionatele din țările dumneavoastră vor fi un succes imens. De asemenea, merită menționat faptul că trei dintre aceste patru țări vor organiza pentru prima dată un eveniment mondial al IWF – Kosovo, Venezuela și India. Acest lucru demonstrează că sportul nostru se dezvoltă la nivel mondial, iar organizarea competițiilor noastre este extrem de dorită de multe națiuni de pe glob”, a spus el.

Organizarea Campionatelor Mondiale de haltere în Rusia reprezintă un nou pas în revenirea ţării în competiţiile sportive internaţionale.

În iulie, Comitetul Internaţional Olimpic a ridicat o parte dintre restricţiile impuse sportivilor ruşi, care pot astfel să vizeze participarea la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles, inclusiv în sporturile de echipă.

Totuşi, aceştia nu şi-au recăpătat încă dreptul de a folosi imnul şi drapelul naţional. În iunie anul trecut, Federaţia Internaţională de Haltere (IWF) a decis să reintegreze pe deplin sportivii ruşi şi belaruşi în competiţiile sale.

Federaţiile internaţionale de judo şi de nataţie au luat decizii similare, în noiembrie 2025, respectiv aprilie 2026. Acelaşi lucru l-a făcut şi Comitetul Internaţional Paralimpic pentru Jocurile de iarnă de la Milano-Cortina, desfăşurate iarna trecută.

În schimb, World Athletics, organismul care guvernează atletismul mondial, menţine excluderea totală a sportivilor ruşi şi belaruşi, aşteptând semne mai „concrete” privind negocierile de pace.