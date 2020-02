Tenismena s-a declarat mulțumită de felul în care s-a prezentat la acest meci și le-a mulțumit tuturor pentru susținere.

„Mi-a plăcut mult, a fost un meci frumos, cred că am făcut cel mai bun joc de când am venit aici şi îmi place să joc în Dubai, îmi dă încredere ca să revin mereu să dau ce am mai bun. Îmi place şi publicul, sunt oameni speciali aici și spectatori speciali. Vă mulțumesc tuturor”, a declarat Simona după meci.