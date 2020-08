Simona Halep s-a calificat în sferturi la WTA Praga. Primele declarații ale tenismenei

Tenismena româncă a avut un meci foarte dificil, însă a obținut scorul de 3-6, 7-5, 6-2. Chiar dacă a început partida destu de slab și a pierdut în primul set, Simona Halep și-a luat revanșa în setul secund și s-a bucurat de victorie.

Astfel, Simona Halep s-a calificat în sferturi la WTA Praga. Acolo o va întâlni pe Magdalena French, numărul 174 în lume. Partida va avea loc vineri, după ora 15.00.

„(Barbora Krejcikova - n.red.) a jucat grozav şi a fost foarte dificil să-mi găsesc ritmul. Dar am rămas concentrată la fiecare minge jucată. Serviciul meu nu este grozav în acest moment. Dar voi continua să lucrez. Să sperăm că se va îmbunătăţi cu fiecare zi care va trece.

Am văzut-o (pe Magdalena French - n.red.) înainte de meciul meu. Este o luptătoare. Va fi un meci foarte interesant. Nu am mai jucat până acum aşa că va fi ceva nou, dar sunt pregătită”, a spus Halep.

The ?? moves on!

Top seed @Simona_Halep claims the three set winner over Krejcikova, 3-6, 7-5, 6-2.#PragueOpen2020 pic.twitter.com/W96C55Rzup