De ce s-a vaccinat Simona Halep cu serul de la Pfizer? Valeriu Gheorghiță explică

"Îmi doream să mă vaccinez, dar tot timpul am emoții când se întâmpla ceva, dar am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum. (...) Am făcut vaccinul Pfizer", a declarat, miercuri, Simona Halep.

Valeriu Gheorghiță a explicat și motivul pentru care Simona Halep a fost vaccinată cu serul Pfizer.

"Nu am știut până la momentul vaccinării cu ce tip de vaccin se va vaccina. Ca principii, fiind vorba de contextul particular legat de participarea doamnei Simona Halep în perioada următoare la turnee în afara țării și de necesitatea finalizării într-un timp cât mai scurt a schemei de vaccinare, a fost varianta care asigura aceste deziderate", a spus medicul.

''Suplimentar, din ceea ce am aflat, vaccinurile produse de companiile Pfizer&BioNTech și Moderna sunt aprobate de Agenția Mondială anti-Doping'', a precizat Valeriu Gheorghiță.

„Mai mult decât atât, după cum știți, în România, stocul pentru vaccin de la Moderna este zero. Azi am primit o noua tranșă care va fi rezervată pentru asigurarea rapelului persoanelor deja programate”, a mai spus Valeriu Gheorghiță pentru Libertatea.

Simona Halep s-a vaccinat miercuri, 24 februarie, împotriva infecției COVID cu serul Pfizer la Institutul Cantacuzino din București.

