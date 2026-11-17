Site-ul Federației Internaţionale de Hochei pe Gheaţă, ținta hackerilor. Ce mesaje au fost publicate despre Rusia

1 minut de citit Publicat la 20:55 17 Noi 2026 Modificat la 20:56 17 Noi 2026

Site-ul Federației Internaţionale de Hochei pe Gheaţă, ținta hackerilor, după ce eliminarea Rusiei de la Campionatul Mondial de juniori. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Site-ul Federaţiei Internaţionale de Hochei pe Gheaţă (IIHF) a fost victima unui atac cibernetic, marţi, fiind postate mesaje în sprijinul Rusiei, scrie EFE, conform Agerpres.

Acest incident vine în urma deciziei luate de federaţie, de a exclude Rusia din Campionatul Mondial de juniori (masculin), competiţie care urmează să înceapă în Canada la sfârşitul lunii decembrie.

Atacul cibernetic a făcut site-ul inaccesibil; înainte de a deveni indisponibil, acesta a afişat un mesaj referitor la decizia IIHF de a interzice participarea Rusiei la campionatul pentru jucători sub 20 de ani – o măsură determinată de refuzul guvernului canadian de a acorda vize membrilor echipei ruse.

"Vă este teamă să înfruntaţi Rusia? Aţi eliminat singura echipă pe care nu o puteţi învinge", se arăta în mesajul scris în limba engleză, care a apărut înainte de a fi şters, moment în care site-ul a încetat să mai funcţioneze.

Decizia IIHF de a menţine Canada drept gazdă a turneului, interzicând în acelaşi timp participarea Rusiei, vine după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a dat câştig de cauză Moscovei într-un litigiu cu Federaţia internaţională.

TAS a anulat o interdicţie care împiedica echipele naţionale ruse să participe la diverse Campionate Mondiale (masculine şi feminine) programate pentru anul 2027, inclusiv la turneul de juniori.

În urma deciziei TAS pronunţate pe 30 octombrie, mai multe ţări participante au anunţat că refuză să joace împotriva Rusiei, argumentând că sancţiunile impuse Moscovei – ca răspuns la invadarea Ucrainei în februarie 2022 – ar trebui să rămână în vigoare.