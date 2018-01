Anunț-șoc despre Halep cu câteva ore înainte de finala Australian Open. Ce se întâmplă cu piciorul accidentat

foto: Agerpres

Simona Halep a fost întrebată la conferinţa de presă de după victoria cu Angelique Kerber, din semifinalele de la Australian Open, despre situaţia gleznei accidentate în primul tur.

“În semifinală nu m-am mai gândit la asta. Dar acum piciorul drept e mai rău, pentru că presiunea a fost mereu pe el. Este greu, dar nu vreau să mă gândesc la asta, să fiu sinceră. Vreau să dau totul sâmbătă şi după aceea voi avea o vacanţă”, a declarat Simona, potrivit Libertatea.

Ea a recunoscut că în seara de după primul meci, în primele ore de după accidentarea la glezna stângă, nu-și mai făcea prea mari iluzii:

“Nu credeam atunci că voi mai avea cum să joc finala, căci a fost destul de rău. Ştiţi, e oarecum similar cu ce s-a petrecut la Roland Garros. Puţin diferit, desigur, dar foarte apropiat. Aşa că acum sunt din nou în finală. Vom vedea ce se va întâmpla. Am căpătat multă încredere după acel meci din primul tur, pentru că am putut continua şi am putut obţine victorii, şi de aceea am şi fost convinsă că glezna va fi bine în timpul tuturor meciurilor”, a mai spus ea.