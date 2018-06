Ce a făcut Simona Halep în prima noapte după victoria de la Roland Garros

Simona Halep a povestit cum se simte după triumful de la Paris și cum a petrecut alături de apropiații săi.

"Nu m-am simțit diferit duminică dimineață. Doar puțin ușurată că totul s-a terminat și că în final am câștigat. Nu am dormit prea mult sâmbătă noaptea. Dar am dormit cu trofeul lângă mine, ca un copil cu jucăria. A fost o noapte specială. Am fost încojurată de mulți oameni.

Am avut o mică petrecere, dar după aceea m-am dus la mine în cameră pentru a mă calma și a simți ce am realizat. Darren mi-a zis că încă nu îmi dau seama de ce s-a întâmplat. Dar cu siguranță o voi face în zilele următoare. Acum mă simt normal.

Nu am trecut prin momente grele de care să nu știe lumea. Am avut câteva accidentări care au fost mai grele. Am avut probleme la spate, în 2008 și 2013. Acum mă simt destul de bine", a declarat Simona pentru WTA Insider.