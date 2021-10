Emma Răducanu s-a calificat în optimi la Transilvania Open: ”Sunt ca acasă aici”

Răducanu a condus repede cu 3-0 şi 4-1, apoi Hercog a câştigat cinci ghemuri la rând şi a luat setul I, cu 6-4, după 47 de minute de joc.

În setul al doilea, cele două jucătoare a avut destule posibilităţi de a face break-ul, dar nu au reuşit până la 6-5, când britanica a câştigat pe serviciul adversarei şi a egalat, 7-5, după alte 63 de minute de joc.

În decisiv, slovena nu a mai reuşit decât un ghem, la 0-5, pe propriul serviciu, iar jucătoarea din Marea Britanie s-a impus cu 6-1, după alte 35 de minute.

În faza următoarea, Răducanu va juca împotriva Anei Bogdan, locul 106 WTA.

Emma Răducanu a debutat, în vară, în circuitul WTA, la turneul de la Nottingham. Britanica a fost învinsă atunci de Harriet Dart, scor 3-6, 4-6.

Emma Răducanu, al cărei tată este român, adoră să descopere cât mai multe lucruri despre România.

„Sunt ca acasă aici!”, a spus Emma, care a vorbit în limba română la finalul partidei.

"And @EmmaRaducanu will now talk about her victory..." ??



Who can help admin out with a little Romanian translation? ?#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/TQda9zHyMg